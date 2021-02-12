Мороз и солнце: какая погода будет в Ростове-на-Дону в выходные дни

Синоптики обещают снег в ближайшее время Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице завтра, 12 февраля, в субботу, 13 февраля, синоптики обещают небольшой снег, он будет идти с самого утра и до позднего вечера, а также всю ночью. Температура воздуха в субботу утром составит минус 4 градуса, днем столбик термометра покажет минус пять, а ночью - минус шесть градусов. При этом весь день будет светить солнце.

В воскресенье, 14 февраля, снег выпадет утром и днем, а во второй половине дня прекратится. На небе будет облачно с прояснениями. Утром столбик термометра в этот день покажет минус 6 градусов, днем - минус 5, а ночью – минус 8.

Отметим, что в пятницу, 12 февраля, температура воздуха днем составила +15 градусов. Вечером столбик термометра покажет +11 градсов, а ночью уже минус два градуса.

Отметим, что ученые давно доказали, что резкое похолодание, например, может вызвать спазм кровеносных сосудов. Также известно, что понижение атмосферного давления вызывает гипоксию — кислородное голодание, что может привести к ишемии.

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