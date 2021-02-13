Народный календарь на 13 февраля: не выходите вечером из дому, если не хотите стать объектом для порчи

Народный календарь на 13 февраля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Народный календарь на 13 февраля: этот день именуется днем Никиты Коника и самое страшное, что может произойти - это пожар. Если какой-нибудь дом все-таки вспыхивал, наши прадеды считали, что это происки огненных бесов и колдунов, которые стали огненными шарами и летят к земле, чтобы окунуться в реку Иордан. Согласно преданиям, борется с ними именно святой Никита Новгородский, но люди всегда искали ему помощников, умеющих заговаривать огонь.

Узнавали в этот день и предстоящую погоду - если воробьи начинали утеплять свои гнезда, это значило, что грядет сильная стужа; если же Млечный путь был светел и полон звезд, говорили, что это к оттепели. Если радиопомехи в этот день будут сильнее обычного, то погода будет неустойчивой. Когда в это день печь плохо растапливалась, а дрова не хотели гореть, это значило только одно - приближение тепла.

Считалось, что дети, родившиеся в этот день будут хорошими ремесленниками и рукодельницами и будут любить искусство. Но также 13 февраля предки опасались вечером из дома, так как совершенно не желали, чтобы кто-нибудь навел на них порчу. Если же в этот день в каком-то из домов произошел пожар, то это непременно было следствием порчи, наведенной на свадьбу.

И наконец, если 13 февраля дом или хозяйственная постройка шатается на ветру, то это значит, что леший выбрался из леса и по крыше касается.

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