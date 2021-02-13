Лжесотрудник банка украл у женщины 185 тысяч в Ростовской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Орловском районе мошенники похитили у женщины 185 тысяч рублей. О происшествии сообщили в донском управлении МВД.

В отдел полиции обратилась местная жительница. Она объяснила, что на днях ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что по ее карте проходят сомнительные операции. Чтобы обезопасить счет, звонивший предложил выполнить ряд действий. Поверив человеку, женщина продиктовала свои данные. После этого у нее со счета списали 185 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, — говорится в сообщении пресс-службы.

Похожее происшествие случилось в Азовском районе. Мужчина рассказал лжесотруднику банка данные карты. В результате мошенники похитили у него 370 тысяч рублей.

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