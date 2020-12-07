Очередной лжесотрудник банка лишил ростовчанку более 370 тысяч рублей

В Ростове еще одна ростовчанка лишилась сбережений из-за лжебанкира Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове разыскивают еще одного лжесотрудника банка, обчистившего ростовчанку.

В местный отдел полиции обратилась девушка и сообщила, что ей на телефон позвонил неизвестный номер. Абонент на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сказал, что по карте девушки сейчас проходят сомнительные операции, как будто кто-то пытается похитить все ее сбережения.

Испуганная ростовчанка поверила мошеннику, и даже не задумываясь, выполнила все его следующие указания: передала ему все данные карты. Как только разговор был окончен, на телефон потерпевшей одно за одним стали приходить смс-сообщения, в которых сообщалось о постоянных списаниях. В общей сложности девушка потеряла более 370 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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