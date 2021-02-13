Валерий Карпин рассказал, в каком случае покинет «Ростов»

На решение Карпина может повлиять, например, усталость. Фото: ФК "Ростов".

Тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, в каком случае примет решение покинуть команду. На этот вопрос он ответил в эфире программы «Инсайдеры».

По словам Карпина, на такое решение может повлиять много факторов. Среди них он назвал усталость. А вот предложение от другого клуба вряд ли заставит тренера оставить «Ростов».

— Даже не знаю. Может, потому что я такой старенький. Ценишь уже другие вещи, — прокомментировал Карпин.

При этом он признался, что 2020 год стал для него непростым. Тренер столкнулся с многим трудностями.

— Чуть меньше месяца отдыхали. Мне, наверное, не хватило недели две, чтобы перезарядится после такого года. Это психологически изматывающая работа. А в этом году с пандемией, окончанием сезона, перестройкой нашей. Слишком много эмоций было, — пояснил Валерий Карпин.

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