Народный календарь на 14 февраля: если влюбленные дадут клятву в верности их союз не разрушит никто

Народный календарь на 14 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 14 февраля: в этот день считалось, что даже птицы находят себе пару. Наши предки считали, что если посмотреть в День влюбленных на небо и отыскать там пару птиц, то можно было погадать на суженых. Если увидите синицу, то вторая половинка будет - молодой, доброй и веселой, отыскали ворону, значит суженый, наоборот будет в летах и строгий, остановитесь взглядом на сороке и избранник окажется болтливым и легкомысленным.

Кроме того, поэтому дню опять-таки гадали на погоду. Если небо в ночь с 14 на 15 февраля будет ясным и звездным, то весна будет поздней и затяжной. По погоде на День святого Трифона судили о том, какой будет вся предстоящая весна. Если в хлеву сильно расхрюкались свиньи, то ожидает резкая перемена погоды с пасмурной на снежную. Выступившая свежая ржавчина на щеколде сулила ухудшение погоды. Если в закромах оставалось еще много запасов хлеба к 14 февраля, то год обещал быть урожайным.

Также считалось, что если замужняя женщина в этот день бросит букет в водоем, не скованный льдом и помолится небу, то в скором времени она получит долгожданное прибавление в семье. Если же дама хотела сражать всех встречных мужчин, она брала флакончик любимых духов, потирала их, носила в руках несколько минут и наносила на тело. А вот если в День влюбленных пара даст обоюдную клятву в вечной верности, то абсолютно никакие соблазны не смогут разрушить их союз. При заключении брака в этот день жизнь молодоженов будет долгой и счастливой.

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