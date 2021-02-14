Буддисты Калмыкии отметили праздник Цаган Сар в онлайне

Праздник прошел в дистанционном режиме. Фото: Золотая обитель Будды Шакьямуни.
В главном хуруле Элисты – Золотой обители Будды Шакьямуни – прошли традиционные для праздника Цаган Сар (Белый месяц) ритуалы. В нынешнем году в храм ограничили доступ верующих, они могли присоединиться к монахам в интернете.
На канале хурула в Youtube транслировались, в том числе, ритуалы обращений к божествам и торжественные подношения. На территории хурула продолжаются карантинные мероприятия, верующие могут обращаться к священнослужителям по мобильным телефонам и в мессенджерах, пояснил представитель хурула.
Глава буддистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче накануне поздравил верующих и призвал их молиться за медицинских работников, во время пандемии ежедневно рискующих жизнью.
– Мы счастливы, что, несмотря на нынешнее трудное время, имеем возможность отметить этот праздник. Вступая в Белый месяц, я искренне верю, что впереди нас ждут лучшие времена, – отметил в поздравлении буддист.
Ранее элистинский хурул закрыли для посещений после того, как у одного из монахов оказался позитивным тест на коронавирус.
Праздник Цаган Сар калмыцкие буддисты празднуют ежегодно в конце января или в феврале. Он символизирует наступление нового года по лунно-солнечному календарю. Обычно в это время в Элисте проходят концерты и выставки. В семейной обстановке буддисты готовят национальные блюда и совершают подношения.
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