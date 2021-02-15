Пропавшую 47-летнюю женщину ищут в Ростовской области

Женщина исчезла в Рождество. Фото: «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области волонтеры поискового отряда «ЛизавАлерт Юг» ищут Елену Викторовну Муромцеву (Косареву), которая исчезла на Рождество. 47-летняя женщина проживает в Асайском районе.

Больше месяца близкие люди и друзья не получают от нее никаких вестей. Пропавшая дончанка не отвечает на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Все это показалось родственникам странным, поэтому они обратились за помощью в поисках.

Волонтеры рассказали о том, что рост Елены Муромцевой около 165 сантиметров, она плотного телосложения, волосы темные, а глаза серо-зеленого цвета.

В какой одежде Елена Муромцева была день исчезновения никто из близкого окружения не знает.

Сейчас поиски пропавшей ведутся во всех городах и районах донского региона.

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Если вы где-то видели этого человека или располагаете информацией, то сообщите ее по телефонам 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.