Супруги пытались тайком вывезти 250 метров ткани из Ростовской области

Из этой ткани супруги планировали шить одежду на заказ. Фото: пресс-служба ЮТУ

Муж и жена - граждане Украины - решили улучшить материальное положение с помощью пошива одежды. Сделать это было несложно - у женщины был опыт работы швеей-мотористкой.

Но, прежде, чем начинать шить одежду на заказ, необходимы были материалы. За ними супруги отправились в Пятигорск. Там по сравнительно недорогой цене они купили пять рулонов и 22 полотна ткани. Всего получилось около 250 метров материала. Также муж и жена приобрели нитки, бусы, цепи, крючки, пуговицы и прочую фурнитуру.

Все это супруги положили в свой автомобиль и повезли домой через границу. Однако на таможенном посту «Новошахтинск» товар привлек внимание специалистов. Как выяснилось, такие объемы ткани и пуговиц необходимо было вносить в декларацию, чего не сделали начинающие предприниматели.

- По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Если вина начинающих предпринимателей в нарушении будет доказана в суде, то супругам грозит конфискация товара и крупный денежный штраф.

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