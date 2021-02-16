Заведующую ростовским детским садом оштрафовали за поборы с родителей

Руководителя осудили за сбор денег с родителей. Фото: Архив КП

В донской столице заведующую детским садом в Западном жилом массиве города оштрафовали по решению суда на 30 тысяч рублей. Руководитель нарушила закон о бесплатном образовании. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что в течение длительного времени с родителей собирали деньги на оплату услуг по охране детского сада. Платить деньги люди должны были ежемесячно. После проверки надзорного ведомства суд признал действия заведующей незаконными. Они нарушали право детей на получение бесплатного дошкольного образования.

После этого поборы в детском саду, разумеется, прекратились. Заведующую привлекли административной ответственности. Теперь ей предстоит из своего кармана оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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