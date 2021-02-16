В Ростовской области мужчина сгорел заживо из-за старого лампового телевизора

Пожарные оперативно справились с задачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге (Ростовская область) произошел серьезный пожар. ЧП случилось в многоквартирном доме на улице Бульварная. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах региона, днем в одной из квартир, по предварительным данным, произошло замыкание в старом ламповом телевизоре. Это и стало причиной возгорания. Огонь быстро распространился по квартире и перекинулся на крышу.

- Площадь пожара в жилом помещении составила 50 квадратных метров. Площадь на кровле - 550 квадратных метров. – рассказал собеседник издания.

Пожарных вызвали жильцы дома. К сожалению, хозяина квартиры, в которой произошел пожар, спасти не удалось. Пенсионер погиб на месте происшествия.

Чтобы не допустить других жертв, 30 жильцов пришлось эвакуировать. Людей временно разместили в местной гостинице, так как состояние дома после пожара не позволяет в нем жить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в центре Ростова-на-Дону 4 февраля 2021 года: горит "Кооператор Дона", сотни жильцов эвакуированы, появилось видео происходящего

Пожар в супермаркете в центре Ростове-на-Дону 4 февраля 2021 года: площадь пожара составляет 600 квадратных метров, спасены 96 человек (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.