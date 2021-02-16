В Ростовской области мужчина сгорел заживо из-за старого лампового телевизора

Пожарные оперативно справились с задачей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Таганроге (Ростовская область) произошел серьезный пожар. ЧП случилось в многоквартирном доме на улице Бульварная. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах региона, днем в одной из квартир, по предварительным данным, произошло замыкание в старом ламповом телевизоре. Это и стало причиной возгорания. Огонь быстро распространился по квартире и перекинулся на крышу.
- Площадь пожара в жилом помещении составила 50 квадратных метров. Площадь на кровле - 550 квадратных метров. – рассказал собеседник издания.
Пожарных вызвали жильцы дома. К сожалению, хозяина квартиры, в которой произошел пожар, спасти не удалось. Пенсионер погиб на месте происшествия.
Чтобы не допустить других жертв, 30 жильцов пришлось эвакуировать. Людей временно разместили в местной гостинице, так как состояние дома после пожара не позволяет в нем жить.
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