В Ростове полицейские поймали молодого наркоторговца

Подозреваемого в торговле наркотиками задержали Фото: Олег ЗОЛОТО

22-летнего наркоторговца арестовали во время продажи запрещенных веществ в донской столице. Полицейские изъяли у парня 17 свертков со светлым порошком.

После этого оперативники провели обыск в доме дилера. Там нашли еще 20 полиэтиленовых пакетов с подозрительным веществом. Зелье правоохранители изъяли и отправили на экспертизу в лабораторию. Исследование показало, что вещество действительно является наркотиком . Его общий вес превысил 20 граммов.

Во время предварительного расследования полицейские установили, что злоумышленник раскладывал закладки с наркотиками во дворах жилых домов и в парках. После этого клиенты забирали их из тайников.

В региональной пресс-службе ГУ МВД рассказали, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В случае, если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы.

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