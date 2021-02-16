Пожарные в Аксае официально разрешили разукрасить граффити свое здание

В МЧС считают, что граффити привлекут внимание молодежи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Аксае на здании одной из пожарных частей появились граффити. Причем -- совершенно легально. Перед тем, как рисунки украсили ворота спасательного ведомства, руководство договорилось с профессиональным художником. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Граффити выполнил аксайский художник Юрий Удовиченко. Сначала он придумал образы, затем несколько дней потратил на реализацию проекта. В результате на здании появились красочные образы тех, кто каждый день работает на благо рядовых жителей.

Граффити состоит из трех портретов. Как отметили в администрации, это собирательный образ пожарного, спасателя и инспектора пожарного надзора. Главной целью стала популяризация профессии спасателя.

Художник работал несколько дней. Фото: администрация Аксайского района.

- У нас здесь рядом Аксайский технологический техникум, спортшкола, много молодежи, ходят, видят, интересуются, - говорит начальник отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по Аксайскому району МЧС по РО Андрей Луганский. - Мы считаем, что граффити не только украсили пожарную часть, но и поднимают интерес к профессии спасателя.

Интересно, что буквально на днях новые красочные граффити появились и в Ростове-на-Дону. Неизвестные художники разрисовали гаражи в одном из спальных районов.

Граффити в Ростове порадовали жителей спального района. Фото: соц. сети.

В социальных сетях большинство людей оставили одобрительные комментарии под постами с этими фотографиями. Жители донской столицы посчитали, что лучше красочный рисунок, чем ржавые ворота.

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