Работника донской базы отдыха приговорили к ограничению свободы из-за смерти ребенка

Осужденному запретили заниматься охраной труда в течение двух лет. Фото: Архив КП

В Ростовской области состоялся суд над специалистом по охране труда одной из баз отдыха, расположенной в Аксайском районе. Ему вынесли приговор за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Во время рассмотрения материалов дела выяснилось, что во время отдыха семейной пары на их пятилетнюю дочь упала бетонная статуя. Девочка получила многочисленные травмы. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу. Донские медики отчаянно боролись за жизнь ребенка, но все их усилия оказались напрасны. Малышка умерла в реанимации.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по региону рассказали, что экс-сотрудника базы отдыха приговорили к полутора годам ограничения свободы. Еще в течение двух лет осужденному запрещено заниматься охраной труда.

Решение суда пока не вступило в законную силу. У мужчины будет время обжаловать приговор суда.

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