Неравнодушный ростовчанин и полицейские помогли родителям найти потерявшуюся дочь

Девочку привезли в отделение полиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове внимательный горожанин и сотрудники МВД вернули родителям ребенка, гулявшего в одиночку по улицам в ночное время.

В Западном жилом массиве местный житель заметил маленькую девочку, которая разгуливала по городу среди ночи одна. Автомобилист привез ребенка в отделение полиции, правоохранители стали устанавливать личность малышки.

В отделении полиции неравнодушный ростовчанин пояснил, что девочка не смогла рассказать, где живет. Никакой информации о родителях или адресе не было на одежде. Оставить ребенка на улице посреди ночи зимой он просто не мог. Девочка рисковала попасть в беду или попросту замерзнуть.

Полицейским удалось быстро узнать имена родителей ребенка. После этого оперативники передали девочку родственникам. Оказалось, малышка вышла из дома, пока они на время отвлеклись. Полицейские провели профилактическую беседу с семьей.

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