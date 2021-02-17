В Ростовской области стали реже болеть ОРЗ

При первых признаках заболевания врачи советуют идти в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Дону снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями. Врачи за минувшие семь дней выявили около 16 тысяч случаев, что почти на четыре сотни человек меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Но пока показатели продолжают держаться на уровне эпидпорога. В лабораториях выяснили, что заболевания чаще всего вызывают парагрипп, риновирусы, метапневмовирусы, а также коронавирус NL-63.

Сейчас медики советуют людям с признаками респираторных заболеваний отказаться от посещения общественных мест, а также не посещать работу или учебу. При ухудшении самочувствия дончанам нужно обратиться за помощью к врачу. Это поможет предотвратить заражение других людей и избежать опасных для здоровья осложнений.

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