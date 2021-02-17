Дончанин угнал автомобиль и врезался в дерево

Хозяин машины заявил об угоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали по горячим следам мужчину по подозрению в краже автомобиля в городе Новочеркасске. Правоохранители считают, что он угнал ВАЗ-21093, который хозяин припарковал во дворе жилого дома.

О пропаже заявил владелец машины. Полицейские отправились на поиски подозреваемого и выяснили, что неподалеку от места преступления мужчина врезался в дерево на этом самом автомобиле.

Следователи считают, что сначала угонщик разбил водительское стекло, а после соединил провода зажигания и выехал на дорогу. Но поездка оказалась короткой. Мужчина не справился с управлением, попал в аварию и сбежал, прихватив аккумулятор.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что под подозрением полицейских оказался сосед владельца машины. Сейчас в отношении дончанина возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в угоне находится под подпиской о невыезде.

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