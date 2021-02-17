В Ростовской области стало меньше убийств

В донском регионе стали меньше совершать преступлений против личности Фото: Александр Подгорчук

В 2020 году уровень преступности на Дону, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 1,4 процента. Такие данные привел председатель Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко на пресс-конференции в Ростове.

Спикер местного парламента отметил, что прирост оказался существенно меньше, чем годом ранее. Так, в 2019 году количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 9,8 процента по сравнению с 2018 годом. При этом в 2020 году существенно снизилось количество разбоев, грабежей, угонов машин и краж - в том числе, квартирных. Также сократилось количество убийств и число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

При этом спикер Заксобрания считает, что уменьшение числа преступлений связано, в том числе, и с ограничениями, которые действовали из-за коронавируса.

На фоне этого значительно выросло количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В первую очередь речь идет о кражах электронных денежных средств. Депутаты знают об этой проблеме и стараются на законодательном уровне ее решить, заявил Александр Валентинович.

Так, по словам Александра Ищенко, сейчас на федеральном уровне рассматривается законопроект, который предусматривает ограничение сотовой связи в местах лишения свободы. Дело в том, что заключенные в основном и являются теми мошенниками, которые списывают средства со счетов доверчивых граждан.

Завтра, 18 февраля, в донской столице состоится 29-ое заседания Заксобрания. Один блок мероприятия будет посвящен именно экономическим преступлениям и вопросам безопасности граждан.

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