Пятерых дончан подозревают в мошенничестве с автостраховками

Собственников машин подозревают в подделке документов. Фото: Пресс-служба СУ СК по Ростовской области

В Ростовской области предприимчивые автомобилисты придумали хитрую систему заработка. Водители приносили в офисы страховой компаний поддельный протокол об аварии, а после получали компенсацию.

Следователи выяснили, что за год автомобилисты якобы попали в аварию с участием трех машин. После этого внезапно появился документ об аварии. С этой бумагой владельцы машин обратились в две страховые компании. Таким образом, организации незаконно выплатили "пострадавшим" собственникам более миллиона рублей.

- Один из подозреваемых в мошенничестве объявлен в федеральный розыск, еще четверо находятся под домашним арестом, - рассказали в пресс-службе Следственного Управления региона

Специалисты продолжают собирать материалы по делу и выявлять людей, причастных к инсценировке аварий на дорогах с участием автомобилистов, подозреваемых в мошенничестве.

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