Сотрудники противопожарной службы Ростовской области пришли на помощь дончанам 125 тысяч раз

Донские пожарные - специалисты высокого класса Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В четверг, 18 февраля, донская противопожарная служба отмечает десятилетие со дня основания. За эти годы спасатели пришли на помощь людям 125 тысяч раз. Им обязаны жизнью 1 356 человек, их которых - 230 дети.

- Наши пожарные - это не только специалисты высокого класса, но и спасатели-универсалы, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Они не только тушат пожары, но и выезжают на ликвидацию последствий ДТП, оказывают помощь при подтоплении территорий и многое другое.

Сейчас в противопожарной службе работают 555 человек. Но с появлением новых пожарных частей штат еще будет расти. В наступившем году они появятся в Белокалитвинском, Неклиновском, Октябрьском и Тацинском районах.

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Рассказываем подробности ЧП (подробности)

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