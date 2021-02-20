На Дону ищут 43-летнего пропавшего мужчину

Пропавшего ищут уже пятый день. Фото: «ЛизаАлерт Юг»

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Юг» разыскивают пропавшего несколько дней назад 43-летнего Дмитрия Владимировича Константинова. Он пришел домой и не отвечает на звонки родственников.

Дом Дмитрия Константинова находится в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района Ростовской области. Пропавшего в последний раз видели 15 февраля.

Близкие люди крайне обеспокоены его исчезновением, ведь раньше подобных поступков мужчина не совершал. Семья пропавшего опасается, что он попал в беду.

В региональном поисковом отряде «Лиза Алерт - Юг» рассказали, что рост пропавшего около двух метров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Дмитрий Константинов может быть одет в зеленый бушлат, темные брюки, а также черные ботинки.

Сейчас поиски мужчины ведутся по территории всей Ростовской области.

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