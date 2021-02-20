Число жертв COVID-19 Ростовской области превысило три тысячи человек

Медики делают все возможное для спасения пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

На Дону за минувшие сутки из-за заражения смертельно опасным коронавирусом погибли еще 15 человек. Общее число жертв COVID-19 составляет 3032 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Все они имели сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение, - уточнили в пресс-службе.

Согласно статистике, коронавирус привел к смерти еще семи женщин и восьми мужчин. Медики отмечают, что все они были в возрасте от 59 до 90 лет.

Сейчас общее число зараженных коронавирусом в Ростовской области – 70641 человек. В стационарах и госпиталях получают лечение 1785 пациентов. Врачи приняли решение о подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких 164 заболевших, из которых в тяжелом состоянии – 28. Донские медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь каждого пациента с COVID-19.

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