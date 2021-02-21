Ростовчанку обвел вокруг пальца интернет-мошенник, обещая продать дорогой смартфон

Пострадавшая купила телефон у знакомого из Краснодара за 65 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Знакомство в социальных сетях обернулось огромной проблемой для ростовчанки. Она "подружилась" с 28-летним мужчиной из Краснодара, который обещал продать ей за 65 тысяч рублей мобильный телефон.

- Женщина оплатила покупку и стала ждать гаджет, но знакомый из интернета так и не прислал покупательнице дорогой мобильный, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Пострадавшая сообщила, что мужчина даже приезжал в гости. Но после получения денег за гаджет он просто перестал выходить на связь.

Полицейским удалось разыскать подозреваемого. Теперь житель Кубани находится под подпиской о невыезде.

В последнее время ростовчане все чаще становится жертвами аферистов. Зачастую людей обманывают по телефону, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Они дают доверчивым людям ложные инструкции, а после этого с банковских карт исчезают деньги.

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