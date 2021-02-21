После звонка от лжесотрудника банка жительница Волгодонска лишилась более полумиллиона рублей

В полиции советуют не раскрывать информацию о пластиковых картах Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону мошенник украли у женщины из Волгодонска 560 тысяч рублей. На телефон горожанки поступил звонок специалиста, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее счета хотят украсть деньги.

- Владелица пластиковой карты сообщила все данные своей карты. Информацией воспользовались неизвестные. Женщине стали поступать сообщения о списании денег, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Обманутая дончанка пыталась перезвонить на тот номер, с которого ей якобы звонили из банка, однако все ее попытки оказались безуспешны.

После этого женщина пришла в полицию и написала заявление. Оперативники возбудили дело по статье «Кража с банковского счета».

Аналогичным путем мошенники обманули и жительницу Каменского района Ростовской области. Она также лишилась крупной суммы после звонка аферистов.

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