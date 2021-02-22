Пропавшего неделю назад мужчину из Красносулинского района Ростовской области нашли мертвым

Его искали почти неделю. Фото: «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Юг» завершили пропавшего несколько дней назад 43-летнего Дмитрия Владимировича Константинова в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района Ростовской области.

- Мужчину нашли мертвым неподалеку от родного хутора, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник, знакомый с ситуацией.

Теперь обстоятельства смерти дончанина устанавливают сотрудники правоохранительных органов. На месте были собраны материалы для проведения экспертиз и дальнейшего расследования. Теперь следователям предстоит установить обстоятельства смерти мужчины.

Дмитрия Константинова искали с 15 февраля. Все это время близкие и знакомые пытались с ним связаться, но это оказалось безуспешно. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением.

Сейчас в Ростовской области волонтеры и полицейские продолжают поиски 38-летнего жителя Семикаракорска Андрея Попова.

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