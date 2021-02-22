Ростовские блошиные рынки сменят прописку

Торговля старыми вещами ведется возле Центрального рынка. Фото: vk "Это Ростов"

В донской столице все несанкционированные уличные рынки планируют перевезти на Буденновский проспект. Ростовчане смогут вести торговлю на территории бывшего винно-водочного завода.

- Люди считают, что такие рынки нужны. Многие проголосовали за то, чтобы они остались, - говорит начальник управления торговли города Константин Тихонов в эфире «Дон 24». - Мы постараемся создать подходящие условия, чтобы можно было вести эту деятельность.

По его словам, сейчас торговля на блошиных рынках далека от стандартов. Ростовчане продают вещи в антисанитарных условиях. Товар продавцов зачастую сомнительного качества и вида.

Владелец на Буденновском завода готов выделить под такую торговлю целый павильон.

Стоит отметить, что для многих жителей и гостей города блошиный рынок стал одной из достопримечательностей.

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