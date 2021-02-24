Где и как заразились COVID-19 еще 304 жителя Ростовской области

Большая часть новых зараженных - люди от 18 до 65 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом на среду, 24 февраля, в Ростовской области. За минувшие сутки в регионе выявили еще 304 ковид-пациента. Общее число случаев инфицирования возросло до 71 883.

По данным оперштаба, больше всего зараженных нашли в Ростове-на-Дону – 110 человек. Затем идут Батайск – плюс 14 больных, Таганрог – 13, Новочеркасск – 12. В Шахтах и Азовском районе выявили по 10 новых пациентов.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Ростовской области

Значительная часть заболевших – 33,9% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 33,6% новых пациентов – это люди от 46 до 65 лет.

Сейчас в стационарах лечатся 1745 человек, на инвазивной ИВЛ находятся 27 пациентов, на неинвазивной – 154 ростовчанина.

За сутки умерли трое больных. Это две женщины 75 и 83 лет, а также 45-летний мужчина. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 3 061.