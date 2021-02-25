На месте крупного пожара на предприятии в Шахтах взяли пробы воздуха

Огнем охвачено отдельно стоящее здание Фото: ГУ МЧС России по РО

В Шахтах продолжают тушить предприятие по производству полимерной упаковки. Число пожарных расчетов пришлось увеличить. Сейчас на месте работают 51 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 12 спецмашин.

В оперативном ведомстве уточнили, что горит отдельно стоящее здание. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади в 500 кв. м. Угрозы соседним зданиям нет. На момент ЧП в помещении никого не было. Эвакуация не проводилась.

Сейчас сотрудники МЧС вместе со специалистами Роспотребнадзора проводят проверку воздуха. Взяты пробы.

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