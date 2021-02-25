Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Пожар в Шахтах 25 февраля 2021: горит завод по производству полимерной упаковки. Сообщение о возгорании появилось около 12 часов.

Очевидцы сообщили, что на заводе "ХИМПЭК", что на улице Ворошилова, появилось сильное пламя. На место сразу же выехали огнеборцы.

- Загорелось предприятие по производству полимерной упаковки, — рассказали в донском управлении МЧС по Ростовской области. - По оперативной информации, горение на площади 500 квадратных метров.

Сейчас на месте работают 39 спасателей. К тушению привлекли 12 единиц техники.

О ЧП стало известно около полудня. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В ведомстве добавили, что угрозы распространения огня нет.

По словам местных жителей, дымом заволокло всю окргу. Ощущается едкий запах гари.

— В Шахтах горит химический завод. Огромное облако дыма видно со всего города, — пишут очевидцы в социальных сетях.

Спустя час число огнеборцев, которые участвуют в тушении пожара, стало больше. В настоящее время на месте работают 51 человек и 17 спецмашин. Кроме того, за порядком на месте ЧП следят полицейские.

На месте работают полсотни пожарных. Фото: ГУ МЧС России по РО.

- Организовано взаимодействие с Роспотребнадзором по замеру проб воздуха, - добавили в региональном МЧС.

Около 13:30 стало известно, что площадь пожара увеличилась почти вдвое - до 900 квадратных метров. Огонь тушат 65 человек и 22 единицы техники.

По предварительным данным, в результате крупного пожара никто не пострадал. Информация о происшествии уточняется.

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