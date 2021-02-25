Гололед и туман: резкое ухудшение погоды ожидается в донской столице

В Ростове ожидается ухудшение погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом местных жителей предупредили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС по Ростовской области.

- По данным Ростовского гидрометцентра в донской столице 26, 27 и 28 февраля в ночные часы ожидаются отрицательные температуры - до минус пяти градусов, с повышением утром и днём до плюс пяти градусов. В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман, на дорогах гололедица, - говорится в тексте сообщения.

Сотрудники ведомства обратились к местным жителям с просьбой не забывать о мерах безопасности в непогоду. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию. Машины следует оставлять только на парковках, чтобы они не мешали работе общественного транспорта и дорожной техники. Также следует помнить и о противотуманных фарах, ведь именно они помогают заметить автомобиль в такую погоду даже вдалеке.

Пешеходы тоже должны быть аккуратными - переходить дорогу только в установленных местах и иметь на одежде светоотражающие элементы. Кроме того, действия всех участников движения должны быть понятны, предсказуемы и безопасны.

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