За секс в машине на жителя Ростовской области завели дело

Роман школьницы со взрослым парнем окончился плохо Фото: Артем КИЛЬКИН

В Морозовске Ростовской области местный житель за любовь к школьнице, возможно, поплатится своим будущим. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ранее судимый за кражу 19-летний парень вновь стал фигурантом уголовного дела.

Горожанин в одном из кафе познакомился с 15-летней школьницей. Между ними вспыхнула симпатия, которая очень быстро перешла в физический контакт. Школьница и мужчина занялись сексом прямо в машине. О случившемся узнала мама ученицы. Женщину возмутил этот факт, и она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

- В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - отметил собеседник издания.

Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на десять лет.

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