«Ростовчане-красавцы»: что говорят болельщики желто-синих после ничьей с «Зенитом»

Болельщики довольны итогом матча. Фото: ФК "Ростов"

В субботу, 27 февраля, ФК «Ростов» в рамках 20 утра РПЛ сыграл с «Зенитом» на поле соперника. Игра вышла очень горячей. Особенно жарко было во втором тайме.

Отметим, что вначале первого тайма игроки то и дело получали желтые карточки. Так, желтые вручили Николаю Пояркову, Али Соу и норвежец Матиас Норманн. Болельщики в соцсетях сетовали, что никому не удается открыть счет.

И вот, почти в самом конце первого тайма, гол в ворота соперника забил Али Соу. Ростовчане поддерживали наших игроков на поле и радовались за них в социальных сетях.

Но после перерыва удача, словно отвернулась от желто-синих. Один за одним в наши ворота забили голы. Но потом дубль оформил Али Соу и счет стал 2:2.

Для болельщиков из Ростова эта ничья стала практически победой. В соцсетях – сотник комментариев, в которых ростовчане радуются за нашу команду.

Так, пользователи сети пишут следующее: «Ростовчане – красавцы», «Ребята – вы лучшие», «Али Соу – гений», «Валера – мужик!» (имеют ввиду главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина – прим. Ред.).

А вот «Зениту» сильно досталось. Причем, как от наших болельщиков, так и от питерских.

Отметим, для фанатов ФК «Зенит» итог этого матча равносилен проигрышу. Масса негативных комментариев посыпалась на тренера команды. Многие советовали ему уйти.

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