В Ростовской области уволенный сотрудник обокрал бывшего работодателя

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел полиции по Целинскому району поступило сообщение о краже. Мужчина рассказал, что из его мастерской похитили 100 тысяч рублей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 24-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оказалось, что мужчина уже был судим за кражи. Более того, у последней своей жертвы злоумышленник даже работал, но был уволен. Тогда-то мужчина и решился на преступление.

Он проследив за своим экс-работодателем и увидел, как тот спрятал сверток с наличными в мастерской. Фигурант выждал удобный момент, когда внутри никого не будет, проник в помещение и похитил 100 тысяч рублей. Украденные деньги мужчина быстро потратил.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если суд признает вину, то воришка может сесть в тюрьму на семь лет.

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