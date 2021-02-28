Звонили с 12 разных номеров: у дончанина украли все сбережения

Мошенник по телефону нажился на ростовчанине Фото: Олег ЗОЛОТО

В отдел полиции по Белокалитвинскому району обратился мужчина. Потерпевший рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. По словам мужчины, ему на телефон настойчиво поступали звонки с разных неизвестных номеров. В начале он не брал трубку. Но на 12-ый звонок он ответил.

На том конце провода человек представился сотрудником службы безопасности одного из банков. А дальше лже-банкир очень убедительно стал рассказывать, что по банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции.

- Чтобы их остановить, потерпевшего попросили продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения. Когда мужчина выполнил эти действия, с его банковского счета списались все деньги – около 120 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого разыскивает полиция.

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