За роман со школьницей житель Ростова попал под следствие

Школьницу из Ростова соблазнил онлайн-знакомый Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи Октябрьского района донской столицы изучают обстоятельства уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего местного жителя. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, мужчина познакомился в сети с 14-летней школьницей.

Между ними завязалась переписка, а потом случилось и свидание. Этот роман быстро стал платоническим. Мужчина позвал девочку к себе домой и соблазнил. При этом, отметил источник в правоохранительных органах региона, интимные отношения произошли по обоюдному согласию.

Об этом узнала мать ученицы. Она сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы региона. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Если суд признает вину ростовчанина, он может сесть в тюрьму на десять лет.

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