Осторожно, фальшивки: в полиции объяснили, как распознать поддельную купюру

Поддельные деньги могут попасть к вам в руки как на рынке, так и в финансовых учреждениях Фото: Сергей ГУСЕВ

В полиции Ростовской области рассказали, как не перепутать липовые и настоящие деньга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, есть несколько способов.

Главное – обратить внимание на рельеф купюры. Бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая. Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке.

Не составит труда выявить фальшивую банкноту, напечатанную на струйном принтере. Достаточно сравнить ее с оригиналом. Но такие фальшивки встречаются редко.

Сегодня злоумышленники делают поддельные банкноты при помощи современного оборудования, что позволяет нанести некоторые защитные знаки. Такую подделку можно выявить при проверке серийного номера, так как у фальшивых купюр он повторяется.

- Следует помнить, что попытка сбыта поддельной купюры преследуется по закону. Статья «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусматривает максимальное наказание – 15 лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Фальшивые деньги могут к вам попасть, как на продуктовом рынке, так и при операциях в финансовом учреждении.

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