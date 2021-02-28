Жители Ростовской области сами выберут, какие объекты благоустраивать в следующем году

Жители региона решат, какие парки и скверы приводить в порядок. Фото: пресс-служба областного правительства

Жителям донского края предложили самим определиться, какие зоны необходимо благоустроить, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- На онлайн-голосование за выбор дизайн-проектов в Ростовской области представят 114 муниципальных объектов. Голосование впервые пройдет одновременно по всей стране в онлайн-формате с 26 апреля по 30 мая на специально созданном общероссийском интернет-портале, - отметили в ведомстве.

Кстати, в прошлом году на Дону было благоустроено 167 общественных территорий. Эти проекты, как правило, востребованы жителями небольших населенных пунктов, микрорайонов, улиц. Люди точно указали, где нужно оборудовать места для отдыха детей, пожилых. Поэтому проект будет продолжаться дальше.

Губернатор Василий Голубев отметил, что жителям Дона предстоит выбрать проекты благоустройства на 2022 год. Общий список объектов был определен в октябре 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Памятник погибшей собаке Лизе установили рядом с ТЦ «Горизонт»

Собака долгое время находилась под опекой Дана Полонского (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.