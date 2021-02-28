В Ростовской области двое мужчин на улице похитили человека и потребовали выкуп

На похитителей завели уголовное дело
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Шахтах Ростовской области местный житель стал жертвой похищения. Как рассказали в региональном следственном комитете, в сентябре подозреваемые ехали на автомобиле по одной из улиц города. Двое мужчин увидели незнакомого 25-летнего местного жителя.
Злоумышленники выскочили из машины и силой затолкали человека в салон. Там подозреваемые удерживали мужчину несколько часов, требуя выкуп.
- Только после того как знакомый потерпевшего привез требуемую сумму подозреваемые отпустили мужчину и скрылись с места происшествия. На следующий день они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - прокомментировали в региональном следкоме.
Подозреваемые находятся в СИЗО. На них завели дело по статье «Похищение человека». Если суд признает вину мужчин, они могут сесть в тюрьму на срок пяти до двенадцати лет.
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