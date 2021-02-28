В Ростовской области двое мужчин на улице похитили человека и потребовали выкуп

На похитителей завели уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Шахтах Ростовской области местный житель стал жертвой похищения. Как рассказали в региональном следственном комитете, в сентябре подозреваемые ехали на автомобиле по одной из улиц города. Двое мужчин увидели незнакомого 25-летнего местного жителя.

Злоумышленники выскочили из машины и силой затолкали человека в салон. Там подозреваемые удерживали мужчину несколько часов, требуя выкуп.

- Только после того как знакомый потерпевшего привез требуемую сумму подозреваемые отпустили мужчину и скрылись с места происшествия. На следующий день они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - прокомментировали в региональном следкоме.

Подозреваемые находятся в СИЗО. На них завели дело по статье «Похищение человека». Если суд признает вину мужчин, они могут сесть в тюрьму на срок пяти до двенадцати лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Осторожно, фальшивки: в полиции объяснили, как распознать поддельную купюру

Несколько простых правил (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!