Ростовчанин забрал из банкомата почти 300 тысяч рублей, принадлежащих другому человеку

Полицейские быстро поймали подозреваемого в краже
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В дежурную часть полиции Ленинского района Ростова пришел местный житель. Он рассказал, что в торговом центре пытался снять деньги в банкомате: вставил карту, ввел пин-код. Но мужчине показалось, что операция прервалась, и ростовчанин без денег пошел искать другой терминал.
Позже мужчина увидел, что с его счета списано 285 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции задержали 54-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина подошел к банкомату следом за потерпевшим и увидел в окне выдачи крупную сумму наличных и забрал их себе. Злоумышленник потратил деньги на собственные нужды, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Если суд признает его вину, ростовчанин может сесть в тюрьму на шесть лет.
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