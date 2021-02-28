Ростовчанин забрал из банкомата почти 300 тысяч рублей, принадлежащих другому человеку

Полицейские быстро поймали подозреваемого в краже Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В дежурную часть полиции Ленинского района Ростова пришел местный житель. Он рассказал, что в торговом центре пытался снять деньги в банкомате: вставил карту, ввел пин-код. Но мужчине показалось, что операция прервалась, и ростовчанин без денег пошел искать другой терминал.

Позже мужчина увидел, что с его счета списано 285 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции задержали 54-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина подошел к банкомату следом за потерпевшим и увидел в окне выдачи крупную сумму наличных и забрал их себе. Злоумышленник потратил деньги на собственные нужды, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Если суд признает его вину, ростовчанин может сесть в тюрьму на шесть лет.

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