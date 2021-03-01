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Происшествия

На востоке Ростовской области вооруженные грабители напали на дом супружеской пары

Однако поживиться им не удалось
Анна ШИЛЯЕВА
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Украденное имущество полицейские нашли неподалеку от домовладения.

Украденное имущество полицейские нашли неподалеку от домовладения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Дубовском районе Ростовской области, в хуторе Мирный, на дом местных жителей было совершено разбойное нападение. В жилище к супружеской паре ворвались двое преступников, один из которых был вооружен пистолетом, рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Налетчики связали 59-летненго мужчину и 57-летнюю женщину ремнем и шнуром, после чего потребовали отдать все ценное. Однако большой суммы денег, золота и дорогой техники в доме не оказалось. Тогда злоумышленники забрали два мобильных телефона, после чего убежали.

Супругам удалось освободиться от оков, они сразу вызвали наряд полиции. Полиция в 50 метрах от дома нашла украденные мобильные. Видимо, преступники поняли, что телефоны особой материальной ценности не представляют и избавились от них.

- С места происшествия также изъяли шнурки и поясной ремень, - подытожил собеседник издания.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Если злоумышленников поймают, а суд признает их вину, мужчины могут сесть в тюрьму на 10 лет.

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