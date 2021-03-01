В мэрии Ростова пояснили причины отказала медиков от бесплатных квартир в Суворовском

В Суворовском микрорайоне Ростова множество новостроек. Фото: Google. Карты

Администрация Ростова предоставила нуждающимся в жилье медикам обещанные бесплатные квартиры. Но от недвижимости написали отказ несколько специалистов.

- Из 50 человек отказались двое по той причине, что им далеко добираться, - рассказала 1rnd.ru замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.

По ее словам, еще одной семье не понравилось то, что бесплатную квартиру предоставили на 13-ом этаже. Несколько специалистов мэрия исключила из участия в программе. Все потому, что у них уже доли в квартирах и другая собственная недвижимость.

В распоряжении мэрии сейчас шесть домов в новом микрорайоне. До передачи зданий администрации предполагалось, что их заселят военнослужащими. Квартиры в Суворовском уже получили несколько десятков работников средних школ и медперсонал городских больниц и поликлиник, сообщала ранее ростовская мэрия.

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