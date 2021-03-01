В Новочеркасске веселый вечер в кафе закончился дракой и вызовом "скорой"

Пострадавшего госпитализировали в местную ЦРБ Фото: Дарья ИВАНОВА

В Ростовской области расследуют обстоятельства драки, после которой пострадавшего увезли на "скорой".

ЧП произошло в Новочеркасске. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 30-летние приятели отдыхали в недорогом местном кафе. Вначале все шло гладко, но потом между ними возник конфликт. Слова за слово, и мужчины перешли в рукопашную.

Потом один из них стал бить друга по голове. Бил сильно, не скупясь на удары. Очевидцы поняли, что самостоятельно разнять драчунов не получится, и вызвали полицию, а затем - и скорую помощь.

Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости, пояснил источник.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Тяжкое причинение вреда здоровью»,- рассказал источник издания.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Если суд признает вину, мужчина может сесть в тюрьму на восемь лет.

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Однако поживиться им не удалось (подробнее)

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