Ростовская школа решила потратить на покупку стиральной машины более полумиллиона рублей

На покупку стиральной машины решили потратить 750 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Необычный аукцион появился на портале госзакупок. Руководство ростовской школы-интерната решило приобрести за бюджетные деньги дорогую стиральную машину. На эти цели выделили 750 тысяч рублей.

Заказчик уточнил, что максимальная загрузка машинки до 50 килограммов за один раз, барабан должен вмещать не менее 240 литров воды, а его скорость вращения составлять около тысячи оборотов в минуту. Кроме того, на задней панели должен быть разъем для подключения дополнительных устройств.

Такие характеристики некоторым ростовчанам показались подозрительными. Слухи о необоснованной стоимости техники и ее функциях стали стремительно распространяться в Сети. Многие люди посчитали, что подобные траты для школы интерната недопустимы.

После этого администрация школы процедуру определения поставщика стиральной машинки отменила.

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