Стало известно, почему вода из-под кранов в Ростове позеленела и стала пахнуть рыбой

Вот такая вода течет из кранов в Александровке. Фото: "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на запах и цвет воды, которая течет из кранов в квартирах. Горожане из центра донской столицы, Западного и Северного жилых массивов, а также Суворовского признаются, что боятся ее пить, готовить еду и стирать вещи.

- Вода пахнет рыбой, чистить зубы пришлось кипяченной, - пишет в социальных сетях одна из жительниц Советского района Ростова.

Как сообщили в Ростовводоканале, это произошло из-за погодных условий. - Основными факторами, влияющими на данные изменения, являются погодные условия, накопление загрязняющих веществ в донных отложениях, увеличение продолжительности и интенсивности сезонного «цветения» водных объектов, а также антропогенное воздействие, - объяснили специалисты. В частности, этой весной изменения состава речной воды, характерные для середины марта, произошли на две-три недели раньше обычного срока.

- Специалистами принимаются все необходимые меры по ликвидации негативных последивший изменения состава воды, - рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что устранить проблему планируется в течении двух недель.

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