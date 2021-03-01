В Ростове в марте пошел снег: какие сюрпризы подготовила погода в ближайшие дни

В первый день весны в Ростове выпал снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первый день календарной весны в южном и солнечном Ростове-на-Дону снег украсил пейзаж за окном. Нельзя сказать, что это кого-то удивило: жители донской столицы привыкли к постоянным переменам погоды. вдобавок, горожан не испугать резким ростом или понижением температуры воздуха, сильным ветром и дождями.

Так, по данным сервиса "Яндекс.Погода", этим вечером и ночью в городе похолодает до минус двух градусов.

Во вторник, 2 марта, в дневные часы воздух прогреется до плюс семи тепла. В это время будет облачно с прояснениями, к вечеру вновь ожидается снег.

В середине рабочей недели весна начнет активнее вступать в свои права. В дневные часы и вечером синоптики прогнозируют плюсовую температуру - до плюс четырех градусов. А в четверг уже до плюс восьми и малооблачно, но без осадков.

Последний день рабочей недели обещает быть пасмурным. В это время в дневные часы столбик термометра прогреется до плюс девяти градусов тепла, а к вечеру опустится до плюс трех. Скорость порывов ветра не превысит 5,5 метра в секунду.

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