Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 марта 2021 года: опасную инфекцию подхватили еще 282 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 282 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на 2 марта прирост за сутки - 282 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией оказались заражены 282 местных жителя. Таким образом, по последним данным Роспотребнадзора, общее количество числа зараженных достигло 73 597 человек.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1751. Коэффициент распространения инфекции – 0,91, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что в тяжелом состоянии находятся на данный момент находится 131 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медикам за вчерашний день не удалось спасти еще 14 человек. Соответственно, количество жертв опасного вируса возросло и составляет теперь 3 129 человек.

Но не может не радовать то, что и количество выздоровевших стремительно растет. Только за минувшие сутки справиться с болезнью удалось 319 заболевшим. А за весь период буйства коронавируса победить его смог уже 64 091 человек.

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