Строители приступят к возведению последней опоры моста на Малиновского в Ростове

Одновременно энергетики демонтируют опоры ЛЭП в районе моста. ФОТО: пресс-служба правительства РО

Мостостроители намерены начать возведение, третьей, последней по счету опоры моста-дублера на улице Малиновского 6 марта.

- К концу апреля все опоры закончим. Работы идут с небольшим опережением, – цитирует руководителя «Ростовавтомоста» Владимира Домницкого пресс-служба областного правительства.

Энергетики, по данным правительства, приступят к разборке опор линий электропередач в районе моста в середине марта. В марте подрядчики намерены полностью завершить строительство кабельных электролиний.

В правительстве заявляют, что движение общественного транспорта по мосту начнется в апреле.

Мост на улице Малиновского, напомним, был полностью закрыт для движения в начале января нынешнего года. Мост находился в полуаварийном состоянии. Строители к этому времени уже возвели новую конструкцию рядом со старым мостом, однако подъезды к новой дорожной переправе к этому моменту еще не были созданы. Старый мост демонтировали после закрытия, на его месте строители возводят мост-дублер.

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