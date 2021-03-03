В ростовском магазине продавали ядовитый алкоголь с метиловым спиртом

Поддельный алкоголь представлял угрозу для здоровья покупателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове полицейские возбудили уголовное дело в отношении владельца продуктового магазина, торговавшей фальсифицированным алкоголем с метиловым спиртом.

Торговая точка, в которой полицейские нашли ядовитый алкоголь, принадлежит жительнице поселка Чалтырь.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, предпринимательница закупила партию алкоголя якобы известных марок. На деле же спиртное оказалось подделкой. Более того, продукция была крайне опасна для здоровья.

- Водка содержала большую дозу токсичного яда – метанола, - прокомментировал источник издания.

В результате на женщину завели уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Если суд признает вину подозреваемой, то она может сесть в тюрьму на два года.

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