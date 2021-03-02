Возведение новой инфекционной больницы в Ростовской области завершится в мае

Новая инфекционная больница должна появиться в Аксайском районе.

Новая инфекционная больница должна появиться в Аксайском районе. В настоящее время там ведутся отделочные работы, окончание которых запланировано на май этого года. На данный момент построено уже десять зданий, в том числе лечебно-диагностический корпус на 200 коек и здание дезинфекции.

- Подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории, как только это позволят погодные условия, - рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц.

Известно, что каждый день на строительной площадке трудятся более 700 человек. Проект масштабный и состоит из трех этапов. В настоящее время завершается первый этап строительства. К концу этого года будет реализован второй, включающий возведение патологоанатомического блока, а к 2024 году планируется сдача третьей очереди, открытие детской инфекционной больницы на 100 мест.

Напомним, что строительство медучреждения началось в июне 2020 года, когда COVID-19 подтолкнул к созданию нового регионального инфекционного центра. Открытие планировалось на начало 2021 года, однако возникли задержки в строительстве, связанные с недочетами в проектировании. Сейчас поэтапная реализация идет по намеченному плану.

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