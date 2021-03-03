Более двух тысяч пациентов во время пандемии получили помощь в ростовской больнице № 6

Алексей Логвиненко посетил городскую больницу № 6. Фото: Instagram Алексей Логвиненко

Ростовская больница № 6 после приема больных коронавирусной инфекцией возвращается к плановой работе. Прием больных с внебольничной пневмонией прекращен уже в двух отделениях медучреждения.

- Заболеваемость в городе идет на спад. Мы поэтапно возвращаемся к прежней жизни, возобновляем профильную медпомощь жителям города, - сообщает глава администрации Алексей Логвиненко в Instagram. - В этом наша общая заслуга, ведь год назад мы все свои силы направили на борьбу с COVID-19.

По его словам, вскоре врачи завершат лечение оставшихся пациентов с коронавирусом. После их выписки в помещениях пройдет дезинфекция, а затем больница вернется к прежнему режиму работы.

Донские медики добились успехов в лечении коронавируса. Врачам удалось спасти от COVID-19 уже более 64,3 тысячи человек.

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